LIVE Djokovic-Vacherot 3-6 4-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | monegasco a 4 punti da qualcosa di clamoroso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Priiiiima vincente! Meno tre, non osiamo pensare cosa frulli per la mente di Vacherot. 4-5 Doppio fallo. Terzo del game. Successo di tutto in questo gioco. BREAK MONACO! SECONDA! Arriva solo adesso il primo warning del match per time violation per Nole, generosissimo Nour a darglielo solo adesso. 40-A GRANDE USCITA LUNGORIGA DI ROVESCIO, ANCORA! Stavolta non trema; Chiude con il dritto. Mini-match point Vacherot! 40-40 BEH! Risposta vincente di Vacherot di rovescio. Cosa stiamo vedendo! 40-30 NOOOOOO! BASTAAAA! DJOKOVICC!!!!!!! ANCORAAAAA! COSA HA PRESOOOOO! Punto da non credere, pazzesco cosa è successo! Scambio lunghissimo, lo chiama a rete con lo slice cortissimo, Vacherot gioca un approccio praticamente sulla riga e poi gioca la volèe di rovescio corta che pare vincente: il GATTO ci arriva e recupera all’incrocio con la punta della racchetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Djokovic-Vacherot 3-6, 4-5, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: monegasco a 4 punti da qualcosa di clamoroso!

