LIVE Djokovic-Vacherot 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | corsa di testa per il monegasco nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Djokovic che appare infastidito da una noia fisica. Fa stretching all’anca in seguito all’errore di dritto. 3-3 Prima vincente. A trenta il serbo. 40-30 Doppio fallo (1°). 40-15 Con il dritto Djokovic. 30-15 Beffato Djokovic dalla risposta agguantata e cortissima di Vacherot. 30-0 Stesso schema, stesso risultato. 15-0 Servizio e dritto Nole. 2-3 Inside in vincente di dritto del monegasco! Seppur ai vantaggi vince il game Vacherot! A-40 Strano slice sotto la rete di Nole. 40-40 Attenzione: smorzata di Djokovic, non ci arriva Vacherot. 40-30 Gravissimo errore di Vacherot a botta sicura di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: djokovic - vacherot
ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune rischiano, ma vanno avanti. Favola Vacherot, vince anche Bergs
ATP Shanghai 2025, Djokovic e Rune vedono la semifinale. Vacherot e Bergs vogliono sognare ancora
Djokovic-Vacherot, la più strana semifinale a Shanghai
A Shanghai è tempo di semifinali, e Vacherot e Rinderknech vorrano continuare il loro sogno ad occhi aperti: #Djokovic e #Medvedev sono avvisati - X Vai su X
ATP 1000 Shanghai 2025 Le Semifinali: N. Djokovic V. Vacherot alle 10:30 D. Medvedev A.Rinderknech alle 13:00 Vai su Facebook
LIVE Djokovic-Vacherot, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: la favola del monegasco proseguirà anche contro l’ex n.1? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del Masters 1000 di ... Scrive oasport.it
Novak Djokovic - Valentin Vacherot Riassunto della partita - Eurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di ATP, Shanghai. Segnala eurosport.it