LIVE Djokovic-Vacherot 2-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | scambio di break in avvio di 1° set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Gran botta esterna. 30-15 Doppio fallo. Primo doppio errore del match. 30-0 Vincente lungoriga di rovescio Vacherot. 15-0 Vincente con il dritto di Vacherot a seguito dello slice e del lungoriga di rovescio. 2-2 Ace sporco! 40-15 Largo il dritto difensivo. 40-0 Terzo servizio vincente di fila. 30-0 Prima vincente. Gli serviva prima questa coppia di servizi vincenti. 15-0 Ace (2°) Djokovic. 2-1 A zero il monegasco! 40-0 ACE! Già si lamenta Nole con l’angolo. 30-0 Servizio e formalità!! 15-0 Arriva comodamente Vacherot sulla smorzata e chiude!!!!! 1-1 Meravigliosa palla corta di Vacherot, chiude successivamente al volo e contro-brekka immediatamente! 30-40 Ace. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Djokovic-Vacherot, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: la favola del monegasco proseguirà anche contro l'ex n.1?
