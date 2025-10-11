LIVE Cirielli si presenta alla stampa | Ho chiesto a Sangiuliano di candidarsi
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho chiesto a Sangiuliano di essere candidato, non so cosa decide ma deve muoversi”. Così Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra alle Regionali in Campania, durante la conferenza stampa di apertura della sua campagna elettorale, in corso alla Hotel Palazzo Caracciolo a Napoli. Secondo indiscrezioni, l’ex ministro Gennaro Sangiuliano potrebbe fare il capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali nella circoscrizione di Napoli. L'articolo LIVE Cirielli si presenta alla stampa: “Ho chiesto a Sangiuliano di candidarsi” proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: cirielli - presenta
Fratelli d’Italia presenta il Documento Strategico-Programmatico per l’Irpinia: incontro con il Vice Ministro Cirielli ad Avellino
Regionali, Cirielli sceglie lo slogan e presenta la candidatura. Assist di Tajani (FI)
Regionali in Campania. Domani, sabato 11 Ottobre, a Napoli la presentazione ufficiale della candidatura di Edmondo Cirielli. Svelato, anche, il simbolo della lista di Fratelli d'Italia. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #fratelliditalia #Ag Vai su Facebook