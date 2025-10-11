LIVE Cirielli si presenta alla stampa | Ho chiesto a Sangiuliano di candidarsi

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho chiesto a Sangiuliano di essere candidato, non so cosa decide ma deve muoversi”. Così Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra alle Regionali in Campania, durante la conferenza stampa di apertura della sua campagna elettorale, in corso alla Hotel Palazzo Caracciolo a Napoli. Secondo indiscrezioni, l’ex ministro Gennaro Sangiuliano potrebbe fare il capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali nella circoscrizione di Napoli. L'articolo LIVE Cirielli si presenta alla stampa: “Ho chiesto a Sangiuliano di candidarsi” proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

