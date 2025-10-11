LIVE Alle 20.45 Estonia-Italia | Gattuso con quattro attaccanti

Si gioca alla Le Coq Arena di Tallinn, in Estonia. Gli azzurri arrivano dalla vittoria, sofferta, per 5-4 contro Israele. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Estonia-Italia: Gattuso con quattro attaccanti

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Italia, Gattuso ne convoca 23 per l'Estonia: c'è Matteo Gabbia

Italia, la probabile formazione con l'Estonia: le scelte di Gattuso

Estonia-Italia, diretta qualificazioni Mondiali: formazioni e risultato in tempo reale - Gli Azzurri di Gattuso tornano in campo per contendere alla selezione di Henn la 7ª giornata del girone I. Come scrive tuttosport.com

Estonia-Italia: orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni ai Mondiali 2026 - Gli azzurri di Rino Gattuso devono vincere segnando più possibile e sperare che la Norvegia non faccia risultato contro Israele ... Si legge su tuttosport.com