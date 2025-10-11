Lite tra vicini e aggressione a colpi di machete | un ferito grave e un arresto
Paura stamattina, sabato 11 ottobre 2025, a Davagna. Intorno alle ore 10 si è scatenata una lite furibonda tra vicini in via Mareggia. Al culmine della discussione un uomo di 40 anni ha colpito il vicino di 58 anni con un machete, ferendolo in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: lite - vicini
Lite tra vicini di casa, interviene la polizia e scopre un arsenale
Lite tra vicini per un portone imbrattato degenera a Catania e finisce a botte e coltellate
Lite per la musica alta degenera in rissa in un condominio di Foligno: botte tra vicini e sangue sulle scale
Il parcheggio e i paletti, lite tra due vicini: uno è a processo con l'accusa di lesioni e danneggiamento - facebook.com Vai su Facebook
Davagna, 67enne ferito a colpi di machete: il vicino lo aggredisce dopo una lite - Un uomo di 67 anni è stato colpito più volte con un machete dal vicino di casa, ... Come scrive telenord.it
“Feriti a colpi di pistola per aver difeso una ragazza in una lite, papà ha rischiato di morire” arrestato l’aggressore - Padre e figlio colpiti da proiettili per salvare una donna da una lite col marito sul Lungomare di Pozzuoli. Da fanpage.it