Lite tra vicini e aggressione a colpi di machete | un ferito grave e un arresto

Paura stamattina, sabato 11 ottobre 2025, a Davagna. Intorno alle ore 10 si è scatenata una lite furibonda tra vicini in via Mareggia. Al culmine della discussione un uomo di 40 anni ha colpito il vicino di 67 anni con un machete, ferendolo in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

