Un giovane immigrato è ricercato dai carabinieri per il ferimento di un 30enne tunisino nel corso di una lite, probabilmente per motivi di alcol o di droga. Il fatto è accaduto l’altra notte, attorno all’una, in mezzo alla strada nell’incrocio fra le vie Valzania e Serraglio. Un ragazzo ha spaccato una bottiglia e con i cocci ha colpito due volte, al torace e all’addome, il contendente tunisino. I due stavano litigando furiosamente: un testimone che ha assistito a tutta la scena ha allertato immediatamente il 118. I sanitari sono giunti velocemente con un’ambulanza e nel contempo hanno avvisato i carabinieri di Cesena, intervenuti sul luogo della lite con una pattuglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite finita a bottigliate. Caccia al giovane che ha ferito un tunisino