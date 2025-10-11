L' Italia vince senza strafare | 3-1 in Estonia con prima perla azzurra di Pio Esposito e indecisione di Donnarumma La Norvegia? Imprendibile
ESTONIA-ITALIA 1-3 MARCATORI: 4' pt Kean, 38' pt Retegui, 29' st Esposito, 31' st Sappinen. ESTONIA (4-2-3-1): Hein 6.5; Peetson 6, Paskotsi 5.5, Kuusk 5 (17' st Mets 6), Saliste 5 (1' st Sinyavskiy 6); Soomets 6, Palumets 5.5 (1' st Schjonning-Larsen 6); Kait 5.5, Shein 6 (38' st Mustmaa sv), Saarma 5.5; A. Tamm 5.5 (17' st Sappinen 6.5). In panchina: Igonen, Perk, Yakovlev, Kristal, J. Tamm, Miller,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
