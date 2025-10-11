L' Italia vince 3-1 in Estonia segnano Kean Raspadori e Pio Esposito

Ilgiornaleditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TALLINN (ESTONIA) - Nella giornata dei bomber, si mettono in luce anche gli attaccanti dell'Italia. Tutti e tre centravanti azzurri, infatti, vanno a segno contro l'Estonia: prima Kean, poi Retegui e infine Pio Esposito, che trova la prima rete con la Nazionale dopo una prova fatta di tante sponde e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l italia vince 3 1 in estonia segnano kean raspadori e pio esposito

© Ilgiornaleditalia.it - L'Italia vince 3-1 in Estonia, segnano Kean, Raspadori e Pio Esposito

In questa notizia si parla di: italia - vince

Ginnastica ritmica, le Farfalle non decollano ai Mondiali: Italia 15ma nell’all-around e fuori dalle finali. Vince il Giappone

Mondiali di pallanuoto femminile 2025: L’Italia si ferma ai quarti, vince l’Ungheria 12-9

L’Italia ha fatto sognare agli Europei di lacrosse: Israele vince di misura in una finale al cardiopalma

italia vince 3 1Qualificazioni mondiali, l'Italia vince in Estonia 3-1 - La Norvegia ne fa 5 ad Israele: la classifica - Gli azzurri sono andati in vantaggio con Kean al 4' prima di uscire per un infortunio. Riporta gazzettadiparma.it

italia vince 3 1L’Italia vince ancora, Estonia battuta 3-1 - In casa dell’Estonia, terza vittoria di fila per mister Gattuso che con il 3- Lo riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Vince 3 1