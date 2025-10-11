L' Italia vince 3-1 in Estonia segnano Kean Raspadori e Pio Esposito
TALLINN (ESTONIA) - Nella giornata dei bomber, si mettono in luce anche gli attaccanti dell'Italia. Tutti e tre centravanti azzurri, infatti, vanno a segno contro l'Estonia: prima Kean, poi Retegui e infine Pio Esposito, che trova la prima rete con la Nazionale dopo una prova fatta di tante sponde e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: italia - vince
Ginnastica ritmica, le Farfalle non decollano ai Mondiali: Italia 15ma nell’all-around e fuori dalle finali. Vince il Giappone
Mondiali di pallanuoto femminile 2025: L’Italia si ferma ai quarti, vince l’Ungheria 12-9
L’Italia ha fatto sognare agli Europei di lacrosse: Israele vince di misura in una finale al cardiopalma
L'ITALIA VINCE ANCORA! Terza vittoria su tre con Gattuso per gli Azzurri, che battono l'Estonia a domicilio con la prima rete in Nazionale maggiore per Pio Esposito #EstoniaItalia - X Vai su X
L’Italia di Vittorio Pozzo vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936, l’unica nella storia del calcio italiano. Era il 15 agosto 1936 quando la Nazionale di calcio italiana, guidata da Vittorio Pozzo, conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlin - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni mondiali, l'Italia vince in Estonia 3-1 - La Norvegia ne fa 5 ad Israele: la classifica - Gli azzurri sono andati in vantaggio con Kean al 4' prima di uscire per un infortunio. Riporta gazzettadiparma.it
L’Italia vince ancora, Estonia battuta 3-1 - In casa dell’Estonia, terza vittoria di fila per mister Gattuso che con il 3- Lo riporta corrieredellacalabria.it