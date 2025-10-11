L’Italia verso Gaza | il piano del governo per i militari italiani
È una prospettiva che prende corpo a passi lenti ma decisi: l’Italia si prepara a partecipare con i propri militari alla futura forza internazionale di sicurezza destinata a Gaza. Il tema è tornato centrale dopo l’accordo che ha fermato i combattimenti e aperto la strada a un nuovo equilibrio politico nella regione. Il governo lavora a un’ipotesi di presenza sotto mandato internazionale, con ruoli di protezione umanitaria, controllo dei confini e stabilizzazione post-bellica. Le prime indicazioni operative arrivano dal ministero della Difesa, dove si studiano i possibili assetti da schierare: reparti del Genio militare per il ripristino delle infrastrutture essenziali, nuclei sanitari e logistici per l’assistenza ai civili, e un contingente limitato di Carabinieri destinato alla sicurezza dei convogli e al coordinamento con le forze locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - verso
Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia
L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso
Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro
GATTUSO COL MADE IN NAPOLI Verso Estonia-Italia, Gattuso si affida a Di Lorenzo e Spinazzola Vai su Facebook
L'ITALIA VERSO IL DIVIETO DI BURQA E NIJAB Leggi sicurezza, poteva andare peggio. NYT: non ci sono stati gli arresti temuti - Il segreto del Colosseo: visitabile il passaggio di Commodo - Jeans, da Genova alla conquista del mondo. https://youtu.be/cje4Pg - X Vai su X
Gaza, il governo di Israele approva il piano di pace: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Fermata la guerra» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Segnala ilgazzettino.it
L’aggressione di Hamas a Israele, l'attacco a Gaza, il piano Usa: cos’è successo in 2 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo L’aggressione di Hamas a Israele, l'attacco a Gaza, il piano Usa: cos’è successo in 2 anni ... Lo riporta tg24.sky.it