L’Italia verso Gaza | il piano del governo per i militari italiani

È una prospettiva che prende corpo a passi lenti ma decisi: l’Italia si prepara a partecipare con i propri militari alla futura forza internazionale di sicurezza destinata a Gaza. Il tema è tornato centrale dopo l’accordo che ha fermato i combattimenti e aperto la strada a un nuovo equilibrio politico nella regione. Il governo lavora a un’ipotesi di presenza sotto mandato internazionale, con ruoli di protezione umanitaria, controllo dei confini e stabilizzazione post-bellica. Le prime indicazioni operative arrivano dal ministero della Difesa, dove si studiano i possibili assetti da schierare: reparti del Genio militare per il ripristino delle infrastrutture essenziali, nuclei sanitari e logistici per l’assistenza ai civili, e un contingente limitato di Carabinieri destinato alla sicurezza dei convogli e al coordinamento con le forze locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

