Mentre i tifosi dell’Italia rivolgono lo sguardo alle due sfide che potrebbero valere agli Azzurri almeno il secondo posto nel girone di qualificazione per il mondiale 2026, il futuro della Nazionale rimane incerto. Quella qualificazione diretta che, subito dopo il sorteggio, sembrava cosa quasi fatta, sembra quasi un miraggio, considerato che servirebbe non solo battere la Norvegia di Haaland in casa ma anche sperare che Estonia o Israele tolgano punti agli scandinavi. Per evitare la depressione, però, basterebbe guardare a cosa stia facendo l’under 21 di Silvio Baldini, che, dopo una partenza complicata, sta dominando in lungo e in largo il proprio girone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Italia under 21 spacca. Gattuso, occhio a Baldini