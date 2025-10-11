L’Italia spende come un anno fa ma una famiglia su tre taglia sul cibo

L’Italia non ha smesso di spendere, ma ha dovuto imparare a spendere meno. Nel 2024 le famiglie italiane hanno speso in media 2.755 euro al mese. Stessa cifra praticamente del 2023 quando gli euro erano 2.738. La fotografia scattata dall’Istat parla di un Paese che spende quanto un anno fa, ma rinunciano a qualcosa: una famiglia su tre (31,1%) ha ridotto la quantità o la qualità del cibo acquistato, segnale che il potere d’acquisto continua a erodersi nonostante la frenata dell’inflazione. Si amplia inoltre il divario Nord-Sud e i single pagano un prezzo più alto. Spesa stabile in Italia nel 2024 ma potere d’acquisto in calo: una famiglia su tre taglia il cibo. 🔗 Leggi su Panorama.it

