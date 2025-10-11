Vincendo oggi, la Norvegia ha blindato il primo posto. La corsa dell'Italia è ora verosimilmente quella ai playoff: in caso di successo contro Israele la nostra Nazionale sarebbe matematicamente seconda. Ma basterebbe anche non perdere la prossima e strappare un pareggio tra Norvegia e Moldavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Italia si qualifica se... Ecco il quadro delle prossime gare degli Azzurri