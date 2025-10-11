L' Italia mette un freno alla stretta social per gli under 15 Il Dossier al Consiglio dei ministri

AGI - L'Italia si appresta a frenare sulla stretta social per gli under 15, battaglia che stanno portando avanti diversi Paesi europei, come Francia, Spagna, Grecia, Danimarca, solo per fare qualche esempio, mentre nazioni come l'Australia già hanno legiferato in questa direzione. Il dossier, secondo quanto apprende l'AGI, è stato discusso nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri di mercoledì. Il comunicato diramato al termine della riunione recitava che la premier Giorgia Meloni ha fatto un'informativa sulle direttive europee. Il presidente del Consiglio ha chiesto prima a tutti i ministri di raccordarsi con il responsabile delle Politiche Comunitarie, Tommaso Foti. 🔗 Leggi su Agi.it

