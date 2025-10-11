L' Italia di Gattuso batte l' Estonia 1-3 martedì in campo contro Israele

AGI - L'Italia di Rino Gattuso ha battuto l'Estonia con il punteggio di 3-1, nella partita valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio. Nel primo tempo sono andati in gol Kean, al quinto minuto, e Retegui al 38esimo. Nel secondo tempo Esposito ha siglato il 3-0 al 29esimo minuto. Due minuti dopo la rete di Sappinen. Gli azzurri torneranno in campo martedì 14 ottobre a Udine per affrontare Israele. Per la Nazionale di Gattuso sarà la sesta gara del girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il tabellino ESTONIA (4-2-3-1): Hein 6.5; Peetson 6, Paskotsi 5.5, Kuusk 5 (17' st Mets 6), Saliste 5 (1' st Sinyavskiy 6); Soomets 6, Palumets 5. 🔗 Leggi su Agi.it

