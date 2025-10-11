L' Italia cala il tris all' Estonia e risponde alla Norvegia | Azzurri quasi ai playoff

L' Italia supera 3-1 l' Estonia a Tallin e continua la corsa verso i Mondiali 2026. Tre punti fondamentali per la Nazionale, che si porta a quasi 12 punti, ora basta anche un pareggio contro l'Israele a Udine per avere la certezza del secondo posto, che vale l'accesso ai playoff. Gli Azzurri ipotecano la partita già dopo il primo tempo. Al 4' sblocca il match Moise Kean, che dopo poco si fa male alla caviglia. Il raddoppio arriva al 38' grazie a Mateo Retegui (poco prima aveva fallito un calcio di rigore). Nella ripresa trova il tris Pio Esposito, che al 74' trova il primo gol in carriera con la maglia della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Italia cala il tris all'Estonia e risponde alla Norvegia: Azzurri quasi ai playoff

