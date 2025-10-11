L'Italia batte l'Estonia e consolida il secondo posto dietro la Norvegia | primo gol per Pio Esposito

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia non sbaglia e contro l'Estonia ottiene i tre punti che bastano agli azzurri per consolidare la seconda posizione nel girone. La Nazionale di Gattuso vince 3-1 a Tallinn grazie ai gol di Kean e di Retegui nel primo tempo e poi di Pio Esposito nella ripresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - batte

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Hopman Cup a Bari, l'Italia batte la Francia e conquista la finale

HOCKEY UNDER 17. Agli Europei l’Italia di Bresciani batte la Francia e conquista la medaglia di bronzo

italia batte estonia consolidaL’Italia batte l’Estonia e consolida il secondo posto dietro la Norvegia: primo gol per Pio Esposito - L'Italia non sbaglia e contro l'Estonia ottiene i tre punti che bastano agli azzurri per consolidare la seconda posizione nel girone ... Riporta fanpage.it

italia batte estonia consolidaLe punte trascinano l'Italia: 3-1 all'Estonia nel segno di Kean, Retegui ed Esposito - Gli Azzurri lasciano Tallinn con una vittoria e consolidano il secondo posto nel girone di qualificazione al Mondiale 2026. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Batte Estonia Consolida