L’Italia batte l’Estonia 3-1 ma la Norvegia complica la corsa ai Mondiali Cosa succede ora

L’Italia fa il suo dovere e batte l’Estonia 3-1 nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma la serata resta agrodolce per gli azzurri di Gennaro Gattuso. La vittoria per 5-0 della Norvegia contro Israele a Oslo complica infatti la corsa verso la qualificazione diretta: il primo posto nel girone I, che vale il pass immediato, è ora sempre più nelle mani degli scandinavi. Kean, Retegui ed Esposito firmano il successo. All’Le Coq Arena di Tallinn, gli azzurri sono partiti forte e hanno sbloccato il match al con Moise Kean. Il raddoppio è arrivato grazie a Mateo Retegui e poi altro gol di Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Open.online