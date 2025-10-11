L’Italia batte l’Estonia 3-1 ma la Norvegia complica la corsa ai Mondiali Cosa succede ora
L’Italia fa il suo dovere e batte l’Estonia 3-1 nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma la serata resta agrodolce per gli azzurri di Gennaro Gattuso. La vittoria per 5-0 della Norvegia contro Israele a Oslo complica infatti la corsa verso la qualificazione diretta: il primo posto nel girone I, che vale il pass immediato, è ora sempre più nelle mani degli scandinavi. Kean, Retegui ed Esposito firmano il successo. All’Le Coq Arena di Tallinn, gli azzurri sono partiti forte e hanno sbloccato il match al con Moise Kean. Il raddoppio è arrivato grazie a Mateo Retegui e poi altro gol di Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Open.online
L'Italia batte l'Estonia con i tre attaccanti. Papera finale di Donnarumma
Dal cuore dell'Italia, batte il cuore dell'OFF Tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, l'OFF prende vita tra colline, città e borghi: incontri, performance, letture, laboratori e nuove comunità in dialogo. Qui si intrecciano voci, esperienze e sogni — e da qui l'OFF co
