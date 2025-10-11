L’ira di Trump sulla Cina | Dazi del 100% Cancellato l’incontro con Xi Jinping tonfo di Wall Street
Guerra commerciale in purezza. Usa contro Cina. Tornano a spirare i venti di guerra commerciale fra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping dopo la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari. Un atto "molto ostile" per il tycoon americano. La risposta è durissima: ulteriori dazi al 100% nei confronti del Dragone a partire dal primo novembre, quando scatteranno anche controlli all'export per i software essenziali. Il presidente ha anche chiarito che non ci sarà alcun incontro con il presidente Xi Jinping in Corea del Sud tra due settimane. Trump ha ammesso di essere stato colto di sorpresa dalle "lettere inviate" dalla Cina in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
