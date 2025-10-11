L’investimento a notte fonda la fuga e la telefonata alla madre | la sequenza choc dell’incidente di Truccazzano costata la vita a un 25enne

Truccazzano (Milano), 11 ottobre 2025 – Ubriaco al volante investe e uccide sulla provinciale, al volante della sua auto, un coetaneo in bicicletta. Poi fugge in preda al panico. Ma subito dopo torna, persuaso – a quanto risulta – accompagnato, dalla madre. Per il 25enne al volante dell’auto investitrice, una Ford Fiesta, scatta la denuncia per omicidio stradale. Al momento dello schianto, ma non vi è ufficialità, sarebbe stato in condizione di ebbrezza. Chi è la vittima . La vittima, morta sul colpo, è un giovane indiano di 25 anni, S.S. residente in zona. Travolto dall’utilitaria e sbalzato sull’asfalto a distanza di molti metri, non ha avuto scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

