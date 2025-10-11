Ascoli, 11 ottobre 2025 – Torna, fino a domani ad Ascoli Piceno, Linus-festival del fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni ricchi di appuntamenti che declinano il tema del fumetto in dialoghi, concerti e mostre d’arte. La rivista linus, a cui è dedicato il festival, edita da La nave di Teseo, nasce a Milano e fa parte del tessuto culturale di questa città. Quest’anno celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale italiano e internazionale. “La quarta edizione di Linus Festival del Fumetto è dedicato alle sfumature del ridere, dell’umorismo, della comicità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Linus, festa a fumetti da Milo Manara a Eco