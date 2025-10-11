L' Intrepida 2025 la cicloturistica non agonistica su bici d' epoca

Arezzo, 11 ottobre 2025 – Si è svolta ieri sera all'interno della meravigliosa Villa Gennaioli la conferenza di presentazione de in programma domenica 19 ottobre ad Anghiari, uno dei Borghi più belli d'Italia. Durante l'incontro sono state illustrate le novità e le iniziative previste dal Gs Fratres Dynamis Bike per le quattro giornate che animeranno l'edizione numero 13 della manifestazione, a partire da giovedì 16 ottobre. Alla conferenza sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Anghiari e il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Fabio Pecorari, i membri del Comitato Direttivo “capitanato” dal presidente Fabrizio Graziotti, i rappresentanti degli sponsor e delle associazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

