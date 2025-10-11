L’Inter si avvicina | il primo grande esame della Roma di Gasperini
Nonostante tutta l’attenzione in questo fine settimana si trovi sulla Nazionale, che scenderà in campo questa sera contro l’Estonia, Gasperini ha di meglio a cui pensare. La Roma, infatti, si prepara a ospitare allo Stadio Olimpico l’Inter di Chivu. Una gara molto complicata per i giallorossi che si troveranno per la prima volta in questa stagione ad affrontare un big match degno di nota, eccezione fatta per il derby contro la Lazio. I nerazzurri dopo un inizio rivedibile, amplificato anche dagli scetticismi sul nuovo tecnico, ha iniziato a ingranare la marcia e, almeno per il momento, si trova a soli tre punti di distanza dalla formazione capitolina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: inter - avvicina
Lookman un segnale da Zingonia. Inter-Atalanta: si avvicina l’ora X!
Le ultimissime di calciomercato: Estupinan si avvicina al Milan. L’Inter spinge per Lookman
Taremi Inter, l’addio si avvicina? Il suo agente tratta con tre club dall’estero: uno turco e due inglesi!
#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive Scommesse calcio, Serie A: l’Inter si avvicina al Napoli nella lotta-scudetto. Milan terzo incomodo ma Juventus e Roma, a 12 su Sisal, vogliono sorprendere http://dlvr.it/TNVj6K - X Vai su X
Si avvicina l'esordio dal primo minuto con la maglia dell'Inter di Ange-Yoan Bonny L'attaccante francese prenderà il posto di Thuram al fianco di Lautaro Martinez nel match di domani contro la Cremonese - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura, svelato il primo concorrente del Grande Fratello: “Matteo è un gigante buono” - Manca davvero poco alla nuova grande avventura targata Mediaset: il prossimo 29 settembre infatti prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello. Riporta dilei.it
Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO) - Nel primo promo del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato ufficialmente Matteo, il primo concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5. Come scrive comingsoon.it