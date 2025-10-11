Nonostante tutta l’attenzione in questo fine settimana si trovi sulla Nazionale, che scenderà in campo questa sera contro l’Estonia, Gasperini ha di meglio a cui pensare. La Roma, infatti, si prepara a ospitare allo Stadio Olimpico l’Inter di Chivu. Una gara molto complicata per i giallorossi che si troveranno per la prima volta in questa stagione ad affrontare un big match degno di nota, eccezione fatta per il derby contro la Lazio. I nerazzurri dopo un inizio rivedibile, amplificato anche dagli scetticismi sul nuovo tecnico, ha iniziato a ingranare la marcia e, almeno per il momento, si trova a soli tre punti di distanza dalla formazione capitolina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’Inter si avvicina: il primo grande esame della Roma di Gasperini