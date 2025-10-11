L’Inter per voltare pagina Supersfida alle nerazzurre Catena | Siamo pronte

Voltare pagina e cominciare a correre. L’obiettivo della Fiorentina Femminile è duplice. Alle spalle la sconfitta sul campo del Napoli della scorsa settimana, questo pomeriggio alle 17.30 (diretta tv su Rai Sport) le ragazze di Pinones Arce ospiteranno l’ Inter al Viola Park. Match delicato, ma di certo è l’occasione giusta per il riscatto. Assenti le infortunate Filangeri e Curmark, la speranza è di recuperare le acciaccate Bonfantini, Catena e Hurtig. Alla vigilia ha presentato la gara mister Pinones Arce. "Contro l’Inter abbiamo perso 3-1 nella Women’s Cup, ma nei primi minuti avevamo avuto difficoltà e abbiamo preso due gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

