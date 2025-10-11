L’Inghilterra ha lavorato duro ma ha ottenuto risultati insufficienti dice Rooney

2025-10-10 12:04:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’ex capitano dell’Inghilterra Wayne Rooney non è d’accordo con il suggerimento dell’ex compagno di squadra Steven Gerrard questa settimana secondo cui i giocatori della sua epoca erano “egoisti perdenti”. Gerrard ha detto che la cosiddetta “generazione d’oro” degli anni 2000 è stata frenata dall’ego e dal rifiuto di andare d’accordo con i giocatori dei club rivali. Ma Rooney, che ha giocato la maggior parte dei suoi 53 gol in 120 presenze con l’Inghilterra al Manchester United, ha detto di “non avere problemi” con gli altri giocatori e di credere che la squadra continui a lavorare duro l’una per l’altra ma che non riesca a “superare il traguardo” nei tornei più importanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com