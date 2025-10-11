Linfoma di Hodgkin Big Mama ripercorre le tappe della sua diagnosi di tumore del sangue | Avevo sintomi strani

Ospite del podcast OneMoreTime, la cantante 25enne si apre sulla dolorosa pagina della malattia. «Scoprono che ho questo linfoma dopo la biopsia al collo. E il mondo mi crolla addosso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Linfoma di Hodgkin, Big Mama ripercorre le tappe della sua diagnosi di tumore del sangue: «Avevo sintomi strani»

In questa notizia si parla di: linfoma - hodgkin

Paziente con il linfoma di Hodgkin, trentesimo autotrapianto di cellule staminali emopoietiche

BigMama: «Come ho scoperto di avere il cancro». Il racconto del linfoma di Hodgkin e della rinascita

BigMama: «Come ho scoperto di avere il cancro». Il racconto del linfoma di Hodgkin e della rinascita - X Vai su X

BigMama: «Come ho scoperto di avere il cancro». Il racconto del linfoma di Hodgkin e della rinascita - facebook.com Vai su Facebook

Big Mama: «Avevo sintomi strani, dopo la biopsia al collo ho scoperto di avere il cancro al sangue» - Big Mama è tornata a parlare della malattia che, nel 2020, le è stata diagnosticata: il linfoma di Hodgkin. leggo.it scrive

Big Mama, la confessione choc: “Così ho scoperto di avere il cancro”. Come sta la cantante - La rapper italiana ha raccontato la sua lotta contro il linfoma di Hodgkin in una lunga intervista al podcast One More Time. Si legge su libero.it