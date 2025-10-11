Linea Gotica apre la casa della memoria
Un progetto che unisce il dovere della memoria alla valorizzazione del territorio, in un mondo oggi più che mai in bilico fra la catastrofe della guerra e la sete di pace. Oggi Vergato ospiterà ’ Gotica 64 - La strada del fronte appenninico’, una mattinata dedicata a una pagina dolorosa ed eroica del Novecento, che inizierà alle 9.30 al Centro Polivalente F. Nanni con il convegno ’Recuperare e riqualificare per valorizzare la storia e il territorio’, per poi proseguire alle 12 con il taglio del nastro del nuovo centro documentale ’Gotica 64’, luogo della memoria dedicato alla storia del fronte appenninico, nato dal progetto di rigenerazione delle Fornaci Bonani Pelloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: linea - gotica
Il forzamento della Linea Gotica, quelle giornate che ci resero liberi
Band of Brothers, il Perconte dell’acclamata serie è sulla Linea Gotica: “Quegli eroi di guerra ci hanno dato la libertà”
A passeggio nella storia. Di notte sulla Linea Gotica
Due eventi organizzati in collaborazione con Visit Modena in questo fine settimana! Sabato weekend del gusto a Fanano e Domenica trekking per #ModenaSlow a Montese, lungo i sentieri della Linea Gotica (https://www.visitmodena.it/it/esperienze/montese-t - facebook.com Vai su Facebook
Linea Gotica, apre la casa della memoria - Oggi a Vergato l’inaugurazione del centro di documentazione sul fronte appenninico allestito nelle Fornaci Bonani Pelloni ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Linea Gotica. Storia e tragedia di un territorio - Sabato 26 aprile alle ore 17, nella sede della Fondazione Ricci, in via Roma 20, si terrà la conferenza dal titolo “La nostra Linea Gotica“ a cura del Col (Ris. Da lanazione.it