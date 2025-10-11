Un progetto che unisce il dovere della memoria alla valorizzazione del territorio, in un mondo oggi più che mai in bilico fra la catastrofe della guerra e la sete di pace. Oggi Vergato ospiterà ’ Gotica 64 - La strada del fronte appenninico’, una mattinata dedicata a una pagina dolorosa ed eroica del Novecento, che inizierà alle 9.30 al Centro Polivalente F. Nanni con il convegno ’Recuperare e riqualificare per valorizzare la storia e il territorio’, per poi proseguire alle 12 con il taglio del nastro del nuovo centro documentale ’Gotica 64’, luogo della memoria dedicato alla storia del fronte appenninico, nato dal progetto di rigenerazione delle Fornaci Bonani Pelloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Linea Gotica, apre la casa della memoria