L’impresa di Fabio Ruga primo in vetta all’Empire State Building scalando 1.576 gradini

Ecodibergamo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TOWER RUNNING. A New York l’impresa del lariano della Recastello Gazzaniga: «Ho rimontato nel rettilineo finale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217impresa di fabio ruga primo in vetta all8217empire state building scalando 1576 gradini

© Ecodibergamo.it - L’impresa di Fabio Ruga, primo in vetta all’Empire State Building scalando 1.576 gradini

In questa notizia si parla di: impresa - fabio

l8217impresa fabio ruga primoL’impresa di Fabio Ruga, primo in vetta all’Empire State Building scalando 1.576 gradini - È quello sopra all’Empire State Building di New York, scenario della quarantaseiesima edizione della Building ... Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: L8217impresa Fabio Ruga Primo