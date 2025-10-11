L’importanza del trattato internazionale per la salvaguardia degli oceani
Esploriamo l'importanza cruciale del trattato sulle acque internazionali e il suo potenziale impatto sul futuro degli oceani. Analizziamo come questo accordo possa influenzare la sostenibilità marina, la conservazione degli ecosistemi acquatici e la gestione delle risorse idriche globali. Scopriamo insieme le opportunità e le sfide che il trattato presenta per la protezione degli oceani e per le generazioni future. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: importanza - trattato
Stanno arrivando le iscrizioni alla nuova formazione proposta dall' Istituto Chassagny: "I genitori risorsa vitale e dinamica nella terapia del bambino". Il tema trattato è di fondamentale importanza perché non esiste cambiamento se non abbiamo genitori consa - facebook.com Vai su Facebook
Covid: appello leader mondiali per trattato internazionale su pandemie - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e altri 23 leader mondiali ... Si legge su milanofinanza.it