L’impero di Salt Bae sta crollando? Da re del cibo di lusso al fallimento in un pizzico

Un gesto teatrale, una manciata di sale che cade con studiata eleganza, e un video che nel 2017 diventa virale in poche ore. Nusret Gökçe, conosciuto in tutto il mondo come Salt Bae, ha trasformato quel momento in un impero gastronomico globale. Eppure, mentre i suoi 52 milioni di follower su Instagram continuano a guardare i suoi show culinari, dietro le quinte l’impero Nusr-Et sta crollando sotto il peso di perdite milionarie, recensioni devastanti e una crisi di identità che solleva una domanda cruciale: la fama social può davvero sostenere un business della ristorazione di lusso? La risposta, a giudicare dai numeri, sembra essere negativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’impero di Salt Bae sta crollando? Da re del cibo di lusso al fallimento in un pizzico

