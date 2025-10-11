Chiusura di campagna elettorale in Lunigiana per il Partito democratico, che ha deciso di trascorrere una giornata intensa in vista delle elezioni regionali di domani e lunedì. I candidati e l’onorevole Dario Nardella, eurodeputato del Partito Democratico, si sono dati appuntamento a Villafranca, davanti al municipio, dove hanno incontrato i cittadini e chiesto la loro fiducia alle urne. C’è stata una buona partecipazione, con la presenza non solo di Nardella ma anche dei sindaci del territorio, di tutte le candidate e i candidati PD al consiglio regionale e del consigliere uscente Giacomo Bugliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’impegno e la promessa del Pd: "Garantire la continuità di governo"