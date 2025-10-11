Lieto fine per il dottore Carlo Iannace | ritrovato il suo cane Yari
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo giorni di apprensione, di ricerche e di speranza, è finalmente arrivata la notizia che tutti aspettavano: Yari, il cane del dottore Carlo Iannace, è stato ritrovato. L’amato amico a quattro zampe, scomparso nei giorni scorsi, è stato rintracciato a Torre del Greco, sano e salvo. Per il dottore Iannace, noto e stimato senologo irpino, si chiude così un periodo di grande preoccupazione e angoscia. La scomparsa di Yari aveva infatti suscitato una forte ondata di partecipazione e solidarietà in tutta la comunità. In tantissimi — amici, pazienti, colleghi e cittadini comuni — si erano mobilitati per aiutarlo, condividendo appelli e segnalazioni sui social, nella speranza di contribuire al ritrovamento del cane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: lieto - fine
“Sono volati colpi, calci e sedie”: rubano un’aragosta dal ristorante, il titolare li insegue e scoppia la lite furibonda. Ma c’è il lieto fine (non per i ladri)
And just like that stagione 3 episodio 11: è davvero necessario un lieto fine per carrie?
Festa per il bimbo autistico senza lieto fine
In arrivo 12 storie a lieto fine, 12 mesi di emozioni! Sta per arrivare l’imperdibile calendario 2026 del Gattile di Poldo Un anno intero in compagnia dei nostri mici e delle loro avventure, raccontato con amore, sguardi e baffi ? Ecco un piccolo assaggi - facebook.com Vai su Facebook
Lieto fine per le galline maltrattate: nuova casa in una fattoria didattica https://anconatoday.it/attualita/galline-maltrattate-falconara-fattoria-didattica.html… - affidamento a una fattoria didattica dove ora vivono in sicurezza in spazi aperti e protetti. Per loro, il risc - X Vai su X