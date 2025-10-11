Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo giorni di apprensione, di ricerche e di speranza, è finalmente arrivata la notizia che tutti aspettavano: Yari, il cane del dottore Carlo Iannace, è stato ritrovato. L’amato amico a quattro zampe, scomparso nei giorni scorsi, è stato rintracciato a Torre del Greco, sano e salvo. Per il dottore Iannace, noto e stimato senologo irpino, si chiude così un periodo di grande preoccupazione e angoscia. La scomparsa di Yari aveva infatti suscitato una forte ondata di partecipazione e solidarietà in tutta la comunità. In tantissimi — amici, pazienti, colleghi e cittadini comuni — si erano mobilitati per aiutarlo, condividendo appelli e segnalazioni sui social, nella speranza di contribuire al ritrovamento del cane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lieto fine per il dottore Carlo Iannace: ritrovato il suo cane Yari