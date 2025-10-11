Lidia Ravera e il comandamento Non desiderare la roba d’altri
Ideata dalla produttrice Gloria Giorgianni per Rizzoli, c’è in giro una collana di romanzi brevi dedicata ai 10 comandamenti, assegnati ognuno a una scrittrice diversa per stile, gloria e generazione, da Dacia Maraini a Veronica Raimo, da Camilla Baresani a Teresa Ciabatti, da Ritanna Armeni a Viola Di Grado a Ilaria Gaspari a Federica Bosco e al promettente esordio nella narrativa della saggista femminista Jennifer Guerra che, nata nel 1995, è la più giovane del gruppo. Però ne ho nominate soltanto 9, e la decima? La decima, che chiude la serie ispirandosi al comandamento Non desiderare la roba d’altri, è Lidia Ravera che ha scritto con " Più dell’amore " un racconto capace di toccare corde dissonanti, dall’intimismo da storia d’amore alla suspense da libro giallo, dal realismo cui ci ha abituati a una piacevolissima - inedita in lei - nota onirica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: lidia - ravera
Lidia Ravera e l’orgoglio dell’età
L’anteprima è fissata per il 29 settembre a Bari con l’incontro inaugurale affidato a Lidia Ravera Vai su Facebook
Dieci comandamenti, escono i libri di Ravera, Di Grado e Guerra - Viola Di Grado con Questo mondo non è casa dedicato al quinto comandamento 'Non uccidere', Lidia Ravera che in Più dell'amore offre uno sguardo conturbante e impietoso sul decimo comandamento 'Non ... Secondo ansa.it