Lidia Ravera e il comandamento Non desiderare la roba d’altri

Ideata dalla produttrice Gloria Giorgianni per Rizzoli, c’è in giro una collana di romanzi brevi dedicata ai 10 comandamenti, assegnati ognuno a una scrittrice diversa per stile, gloria e generazione, da Dacia Maraini a Veronica Raimo, da Camilla Baresani a Teresa Ciabatti, da Ritanna Armeni a Viola Di Grado a Ilaria Gaspari a Federica Bosco e al promettente esordio nella narrativa della saggista femminista Jennifer Guerra che, nata nel 1995, è la più giovane del gruppo. Però ne ho nominate soltanto 9, e la decima? La decima, che chiude la serie ispirandosi al comandamento Non desiderare la roba d’altri, è Lidia Ravera che ha scritto con " Più dell’amore " un racconto capace di toccare corde dissonanti, dall’intimismo da storia d’amore alla suspense da libro giallo, dal realismo cui ci ha abituati a una piacevolissima - inedita in lei - nota onirica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

