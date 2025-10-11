L’identikit del manifestante pro Gaza | ha meno di 34 anni e un lavoro stabile Il 17% dei partecipanti è di centrodestra

Ha tra i 18 e i 34 anni, un lavoro stabile e una preparazione scolastica nella media nazionale, dove solo il 15% della popolazione possiede una laurea. Questo è l’identikit dei manifestanti che hanno preso parte alle manifestazioni degli ultimi giorni pro Gaza e pro Global Summud Flotilla, delineato dall’istituto di sondaggi Swg. Un pubblico principalmente giovanile e socio-economicamente stabile, ma che ha visto la partecipazione anche di over 64 e pensionati, oltre a un inatteso afflusso di manifestanti di centrodestra. E le motivazioni che hanno portato gli italiani a scendere in piazza, vanno ben oltre la causa palestinese. 🔗 Leggi su Open.online

