Liceo Petrarca tre alunni selezionati per l' Orchestra Nazionale dei Licei Musicali

Arezzo, 11 ottobre 2025 – Il Liceo Musicale “F.Petrarca”, diretto dalla Preside Lisa Sacchini, annuncia la selezione di tre suoi studenti all'interno della neonata Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, composta da 91 elementi e istituita a seguito di bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si tratta di Niccolò Tellini, violinista risultato ammesso, Noe' Tellini flautista e Samuele Banchetti trombonista, risultati idonei. Sono tre giovani eccellenze che, grazie al loro talento e alla dedizione dimostrata nel corso degli anni si sono guadagnati questo prestigioso risultato. La loro selezione, è motivo di grande soddisfazione per l'intera comunità scolastica, che vede riconosciuta la qualità della formazione musicale offerta e il lavoro appassionato dei docenti del Liceo Musicale, unico nella Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

