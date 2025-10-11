Liceo Petrarca tre alunni selezionati per l' Orchestra Nazionale dei Licei Musicali
Arezzo, 11 ottobre 2025 – Il Liceo Musicale “F.Petrarca”, diretto dalla Preside Lisa Sacchini, annuncia la selezione di tre suoi studenti all'interno della neonata Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, composta da 91 elementi e istituita a seguito di bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si tratta di Niccolò Tellini, violinista risultato ammesso, Noe' Tellini flautista e Samuele Banchetti trombonista, risultati idonei. Sono tre giovani eccellenze che, grazie al loro talento e alla dedizione dimostrata nel corso degli anni si sono guadagnati questo prestigioso risultato. La loro selezione, è motivo di grande soddisfazione per l'intera comunità scolastica, che vede riconosciuta la qualità della formazione musicale offerta e il lavoro appassionato dei docenti del Liceo Musicale, unico nella Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: liceo - petrarca
Sabato 11 ottobre alle 19 il secondo appuntamento dello Youth Music Festival celebra i talenti locali con un programma che spazia da Piazzolla a Beethoven. Sul palco il Karan Duo, il Duo Amato-Suvini, l’Orchestra del Liceo Petrarca e l’Orchestra Giovanile di - facebook.com Vai su Facebook
Ottanta studenti del Liceo Classico e Musicale “Petrarca” a lezione di teatro - Arezzo, 23 gennaio 2025 – Ottanta studenti del Liceo Classico e Musicale “Petrarca” a lezione di teatro. Si legge su lanazione.it
Conclusi lavori, riprendono lezioni al Petrarca di via Tigor - Come da cronoprogramma, il 7 gennaio gli alunni del Liceo Petrarca potranno tornare nella succursale di Via Tigor 22 a Trieste dopo il crollo di parte dell'intonaco in un'aula nei giorni scorsi. Da ansa.it