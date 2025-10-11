Liceo Biomedico | la Calabria diventa esempio per l’Italia

Liceo Biomedico: dalla Calabria un esempio che può cambiare la scuola italiana. L’europarlamentare Giusi Princi ha preso parte a una serie di incontri istituzionali presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Calabria, dove si è discusso dell’iter di riconoscimento di una percentuale di posti riservati per l’accesso alla Facoltà di Medicina agli studenti del Liceo Biomedico. Un confronto costruttivo che ha coinvolto figure di rilievo come il Dott. Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine, e il Dott. Domenico Tromba, referente nazionale per la componente medica. Un dialogo tra scuola, medicina e innovazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

