Liberami dal nulla | quando Springsteen silenziò la chitarra elettrica

Mette a fuoco la vita di Bruce Springsteen all’inizio degli anni Ottanta, Liberami dal nulla, il biopic diretto da Scott Cooper con Jeremy Allen White nei panni del Boss. la depressione, l’isolamento dopo il trionfale tour di The River, il difficilissimo rapporto con il padre che non sopporta sentirlo suonare la chitarra (Stephen Graham) e l’amicizia con il manager Jon Landau (Jeremy Strong) Liberami dal nulla mostra l’altro Bruce, quello spaventato dalla fama e dal successo su scala mondiale che sceglie di tenere nel cassetto l’album che qualche anno dopo lo trasformerà in una superstar, ovvero Born in the U. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Liberami dal nulla: quando Springsteen silenziò la chitarra elettrica

