Libano sotto le bombe | quando la storia si ripete Dal 1982 al 2025 | quarantatré anni dopo le bombe cadono ancora su Beirut
Forse la vera domanda non è perché la storia si ripete, ma perché continuiamo a permettere che si ripeta. La resistenza non dovrebbe mai essere necessaria: ciò che serve è giustizia, pace vera, rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale Quando nello scorso maggio ha visto la luce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: libano - sotto
Libano, Unifil sotto attacco: Idf sgancia 4 granate nelle vicinanze dei Caschi Blu
Malak, una bambina siriana di 7 anni, racconta il suo viaggio dalla Siria alla Grecia. Prosegue ancora oggi la tragedia del popolo siriano, costretto a fuggire dal Libano sotto attacco. © AJ+ 2015 - X Vai su X
Giovanni Paolo II, durante una memorabile funzione religiosa celebrata a Piazza dei Martiri, definì il Libano “un messaggio”. Papa Leone nel suo primo viaggio visiterà Beirut, – piegata da una devastante crisi economica, dalla fuga di tanti e sotto la milizia di - facebook.com Vai su Facebook
Israele sotto le bombe riprese da una discoteca in Libano - Un video diventato virale sui social mostra una festa di matrimonio in Libano mentre missili iraniani colpiscono Israele. Da panorama.it
Con le bombe israeliane il Libano ripiomba nell’incubo - Che per Israele la guerra non fosse finita in Libano era chiaro sin dall’inizio, il 27 novembre scorso, della tregua formale che non ha mai rispettato: da allora le violazioni dell’esercito israeliano ... Come scrive ilmanifesto.it