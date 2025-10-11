liam gallagher conferma a modo suo nuove date degli oasis

«Non siamo nemmeno all’intervallo», parola di Liam Gallagher. Nelle ultime settimane, il musicista britannico sta continuando a stuzzicare i fan riguardo a un probabile prolungamento del tour che ha visto gli Oasis riunirsi dopo quindici anni di assenza dalle scene e liti a distanza tra lui e il fratello maggiore, Noel. Dal palcoscenico di Wembley il cantante aveva chiosato un sibillino «Ci vediamo l’anno prossimo», che era bastato a mandare in tilt il pubblico presente a Londra e tutto il web. Pochi giorni fa ha rincarato la dose, rispondendo a un utente che si chiedeva perché The Hindu Times, una delle tracce dell’album Heathen Chemistry, non sia mai stata presente nella scaletta degli show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

