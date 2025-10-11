Liam Gallagher conferma a modo suo nuove date degli Oasis
«Non siamo nemmeno all’intervallo», parola di Liam Gallagher. Nelle ultime settimane, il musicista britannico sta continuando a stuzzicare i fan riguardo a un probabile prolungamento del tour che ha visto gli Oasis riunirsi dopo quindici anni di assenza dalle scene e liti a distanza tra lui e il fratello maggiore, Noel. Dal palcoscenico di Wembley il cantante aveva chiosato un sibillino «Ci vediamo l’anno prossimo», che era bastato a mandare in tilt il pubblico presente a Londra e tutto il web. Pochi giorni fa ha rincarato la dose, rispondendo a un utente che si chiedeva perché The Hindu Times, una delle tracce dell’album Heathen Chemistry, non sia mai stata presente nella scaletta degli show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Gli amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay, Liam Gallagher silura Chris Martin. La promessa ai fan: «Noi quella robaccia…»
“Non abbiamo nessuna di quelle fo**ute telecamere sarcastiche dei Coldplay”: Liam Gallagher degli Oasis tranquillizza gli amanti presenti al concerto
Liam Gallagher e la battuta sui Coldplay e i tradimenti: «Tranquilli, non ci importa con chi vi state divertendo, qui non ci sono telecamere ficcanaso»
Liam Gallagher ha lasciato intendere che il tour di reunion degli @oasis, chiamato "Live ’25", non è ancora finito: “non è neanche l’intervallo — è un tour di due tempi”. Il gruppo, tornato insieme nel 2025 dopo lo storico scioglimento del 2009, quest'anno si è e - facebook.com Vai su Facebook
Una frase di Liam Gallagher ha convinto i fan che ci sarà un tour degli Oasis anche l’anno prossimo Alla fine del concerto di Wembley, Liam ha detto «See you next year»: tanto è bastato ad accendere le speranze dei fan - X Vai su X
Oasis, Liam Gallagher al concerto di Wembley: "Ci vediamo il prossimo anno" - Liam Gallagher al concerto degli Oasis presso lo stadio di Wembley, andato in scena poche ore fa, ha salutato il pubblico con un’entusiasmante promessa: "Ci vediamo il prossimo anno”. Riporta tg24.sky.it