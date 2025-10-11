L' ex procuratrice di Milano rompe il silenzio | Non c' era un colpevole alternativo a Stasi

AGI - L'ex procuratrice generale di Milano, Laura Barbaini, ora in pensione, 'rompe' il silenzio fin qui tenuto dopo la riapertura delle indagini su Andrea Sempio. La sostanza della sua complessa nota, in replica a quanto dichiarato nella trasmissione 'Ore 14', è che ritenne che "gli elementi della relazione delle indagini private (svolte dalla difesa Stasi, ndr) e i relativi allegati non fossero idonei a sostenere la fondata dimostrazione dell' esistenza di un colpevole alternativo" al fidanzato di Chiara Poggi che sta terminando di scontare 16 anni di carcere per l'omicidio. Barbaini ripercorre le tortuose tappe del tentativo di riaprire il caso effettuato nel 2016 dalla difesa di Stasi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'ex procuratrice di Milano rompe il silenzio: "Non c'era un colpevole alternativo a Stasi"

