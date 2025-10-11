Lo conosce bene il Rimini, Piero Braglia (foto). E conosce perfettamente anche la situazione che circonda la squadra di mister D’Alesio. Perché l’ha vissuta sulla sua pelle a inizio stagione, prima di sedere sulla panchina del Perugia. Dove, c’è da dirlo, a livello di risultati sul campo non è che le cose stiano andando meglio. Braglia alla vigilia della gara contro i biancorossi torna sulla sue, seppur breve, esperienza alla guida del club di Giusy Anna Sarcella. "Ho preso la decisione di andarmene – dice ripensando al periodo in riviera – quando ho visto che una persona si chiamava in un’altra maniera (l’ormai noto Giuseppe Vitaglione, ndr?). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'ex Piero Braglia guida ora la squadra avversaria. "Io preso in giro, ma i ragazzi meritano tanto»