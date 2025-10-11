L' ex carabiniere Giuseppe Spoto ai pm | Le intercettazioni? Venditti mi disse di trascriverle subito gli servivano per archiviare Sempio

Non solo i genitori di Andrea Sempio: anche l'ex carabiniere Giuseppe Spoto lo scorso 26 settembre, davanti agli investigatori della Gdf di Brescia e Pavia e ai carabinieri di Milano,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - L'ex carabiniere Giuseppe Spoto ai pm: «Le intercettazioni? Venditti mi disse di trascriverle subito, gli servivano per archiviare Sempio»

In questa notizia si parla di: carabiniere - giuseppe

Giuseppe Caradonna, carabiniere muore in piazza alla Sagra dell'Uva: era papà di una bimba e aveva 46 anni

Tragedia in Italia, carabiniere muore in piazza davanti a tutti: “Giuseppe era sempre solare”

Dramma ieri sera a Cerreto d’Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell’Uva, tradizionale evento del paese. Si sono rivelati purtroppo inutili i tempestivi soccorsi da parte del personale sanitario. Giuseppe Ca - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, parla l’ex maresciallo Giuseppe Spoto: “Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio” - “Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio: non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per nulla al mondo”. Scrive blitzquotidiano.it

Garlasco, i movimenti anomali sul conto dell'ex luogotenente e quella telefonata strana tra Sempio e il carabiniere Sapone - Due giorni prima dell'interrogatorio di Andrea Sempio nella prima inchiesta a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo riporta ilmattino.it