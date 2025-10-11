Lewis Moody shock | l' ex capitano dell' Inghilterra ha la Sla

Gazzetta.it | 11 ott 2025

Ancora un caso nel rugby: sebbene gli studi non dimostrino una sicura correlazione, il numero dei giocatori di altissimo livello coinvolti inizia a diventare critico. Prima di lui i casi di van der Westhuizen, Weir, Borrow, Jones e Slater. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rugby, l’ex campione inglese Lewis Moody affetto da Sla

Rugby, l’ex campione inglese Lewis Moody affetto da Sla - Lewis Moody, ex capitano della nazionale inglese di rugby e campione del mondo nel 2003, ha rivelato di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica ... Segnala oasport.it

