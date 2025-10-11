Lewis Moody shock | l' ex capitano dell' Inghilterra ha la Sla
Ancora un caso nel rugby: sebbene gli studi non dimostrino una sicura correlazione, il numero dei giocatori di altissimo livello coinvolti inizia a diventare critico. Prima di lui i casi di van der Westhuizen, Weir, Borrow, Jones e Slater. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Siamo con te, Lewis ? L'ex capitano dell'Inghilterra Lewis Moody ha annunciato di avere la SLA. Sostieni la raccolta fondi lanciata dopo la diagnosi qui ? sixnations.live/46PjVZW - facebook.com Vai su Facebook
