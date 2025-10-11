L’Europa verde è dipendente dalla Cina 98 pannelli solari su 100 sono importati

Quifinanza.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa si dipinge di verde e ha come obiettivo quello di diventare il primo continente al mondo a impatto zero entro il 2025. Per questo ha aumentato la propria capacità di produzione energetica sostenibile, tanto che la quota di energie rinnovabili è triplicata dal 2004 al 2023, raggiungendo il 24,5% del suo consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili. Nobile l’intento, soddisfacente il risultato, ma il problema è da dove provengono le infrastrutture energetiche sostenibili. L’Unione Europea importa 14,6 miliardi di euro di prodotti energetici verdi e i principali esportatori sono Cina e India, con una netta predominanza della prima. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

l8217europa verde 232 dipendente dalla cina 98 pannelli solari su 100 sono importati

© Quifinanza.it - L’Europa verde è dipendente dalla Cina, 98 pannelli solari su 100 sono importati

In questa notizia si parla di: europa - verde

Aree Interne, Europa Verde: “Un problema che non può attendere”

Verso le regionali: commissariata Europa Verde – Verdi Toscana

Bufera su Europa Verde. Dissapori tra i due co-portavoce. Da Roma arriva il commissario

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Verde 232 Dipendente