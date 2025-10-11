Lettonia-Andorra streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026

Sabato 11 ottobre, alle ore 15, al “Daugavas Stadions” di Riga, si disputerà il match Lettonia-Andorra, valido per la 7.a giornata del Gruppo K delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Lettonia è penultima con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Serbia (0-1) e Albania . Potrebbe interessarti:. A casa tutti bene, streaming gratis Netflix e diretta tv Amazon Prime o Sky? Dove vedere serie tv. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it