Letizia di Spagna torna al rosso e fa tendenza
La Regina Letizia mai così sicura di sé con il look rosso acceso che fa tendenza: da un po’ di tempo non sfoggiava questo colore, simbolo del potere e della passione, per gli abiti degli impegni pubblici. L’occasione era estremamente importante per la Reina, una tematica che le sta molto a cuore: la salute mentale. In occasione della Giornata Mondiale, ha preso parte all’evento, come di consueto. Letizia di Spagna, il look rosso acceso. La settimana è stata piena di impegni per Letizia di Spagna, e non è ancora finita: domenica 12 ottobre è attesa insieme a Re Felipe e alle figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia, per la Festa Nazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it
