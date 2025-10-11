L’importo medio dell’RCA, a Prato, è sceso di oltre nove punti percentuali rispetto al settembre dello scorso anno. Nonostante ciò, gli automobilisti pratesi si trovano a dover comunque pagare il premio assicurativo più alto di tutta la Toscana. E’ quanto si apprende dal report di Segugio.it, che prende come riferimento lo scorso settembre e che certifica l’incidenza del "caro Rca" sulle tasche dell’utenza pratese: la provincia di Prato risulta essere sia al di sopra della media nazionale che di quella toscana. Partiamo con ordine, dal dato relativo al mese scorso: Segugio.it quantifica in 486,53 euro il prezzo medio per l’assicurazione Rc Auto in Italia, in lieve crescita rispetto a settembre 2024 (quando il valore si attestò a quota 485,59). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’eterno salasso Rc auto. Il costo cala ma non basta. Prato rimane maglia nera