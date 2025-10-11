L' esodo di 200mila palestinesi rientrati venerdì nel nord di Gaza

Quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 11 ott. (askanews) - L'annuncio dell'entrata in vigore del cessate-il-fuoco tra Israele e Hamas ha spinto migliaia di palestinesi a riversarsi sulla strada costiera della Striscia di Gaza, a piedi, in bicicletta, in camion o in carretto, diretti a nord, mentre altri sono tornati alle rovine delle loro case a Khan Younis, nel sud dell'enclave palestinese. Secondo la protezione civile locale, citata dall'agenzia di stampa France Presse (Afp), venerdì "circa 200mila persone" sono tornate alle loro case nella Striscia di Gaza settentrionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l esodo di 200mila palestinesi rientrati venerd236 nel nord di gaza

© Quotidiano.net - L'esodo di 200mila palestinesi, rientrati venerdì nel nord di Gaza

In questa notizia si parla di: esodo - 200mila

Prima giornata di contro esodo, quasi 200mila mezzi in strada

Prima giornata di contro esodo, quasi 200mila mezzi in strada

L’esodo di 200mila palestinesi, rientrati venerdì nel nord di Gaza - fuoco tra Israele e Hamas ha spinto migliaia di palestinesi a riversarsi sulla strada costiera della Striscia di Gaza, a pie ... Riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Esodo 200mila Palestinesi Rientrati