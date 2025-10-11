L’esercito di Netanyahu arretra esuli verso casa

Laverita.info | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima fase della tregua: completato il ritiro parziale delle truppe da Gaza, entro martedì Hamas rilascerà gli ostaggi israeliani. Gli Usa inviano 200 soldati per monitorare. A Khan Younis rientrano gli sfollati. Riprende il flusso di aiuti umanitari nella Striscia. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217esercito di netanyahu arretra esuli verso casa

© Laverita.info - L’esercito di Netanyahu arretra, esuli verso casa

In questa notizia si parla di: esercito - netanyahu

Netanyahu: "Hamas affama gli ostaggi come facevano i nazisti con gli ebrei" | Ex capi Mossad ed esercito a Trump: convinca Israele a fermare guerra

Il premier Netanyahu: "Occupiamo Gaza, decisione presa" | Ex capi Mossad ed esercito a Trump: convinca Israele a fermare guerra

Il premier Netanyahu: "Occupiamo la Striscia di Gaza, decisione presa" | Ex capi Mossad ed esercito a Trump: convinca Israele a fermare guerra

Cerca Video su questo argomento: L8217esercito Netanyahu Arretra Esuli