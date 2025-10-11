L’esercito di Netanyahu arretra esuli verso casa
Prima fase della tregua: completato il ritiro parziale delle truppe da Gaza, entro martedì Hamas rilascerà gli ostaggi israeliani. Gli Usa inviano 200 soldati per monitorare. A Khan Younis rientrano gli sfollati. Riprende il flusso di aiuti umanitari nella Striscia. 🔗 Leggi su Laverita.info
#Tg2000 - #Gaza e il piano di #pace. #Netanyahu: esercito rimarrà fino al disarmo di #Hamas #10ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Accordo #Cessateilfuoco #Israele #Palestina #Trump - facebook.com Vai su Facebook
